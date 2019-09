Brand op duwboot Markermeer: veel rook uit machinekamer

UITDAM - Aan boord van een duwboot op het Markermeer is vanmiddag brand uitgebroken. Blusboten uit Amsterdam en de Zaanstreek hebben de boot inmiddels bereikt en doen een poging het vuur te blussen.

De duwboot ligt ter hoogte van Uitdam, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op Twitter. De brand woedt in de machinekamer van het schip. Over het lot van de opvarenden is op dit moment nog niets bekend, al zijn er voor de zekerheid enkele reddingboten op afgestuurd.

Op een foto is te zien dat er een dikke rookwolk boven de boot uit stijgt. In plaats van bluswater, wordt er schuim gebruikt om de brand te bedwingen. Dat gebeurt als de brandweer er rekening mee houdt dat er olie of benzine in brand staat. Brandstoffen zijn lichter dan water, waardoor ze op het water blijven drijven. Blussen met water zou de brand zodoende kunnen verergeren.