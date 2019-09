Woningcoöperaties springen in de bres voor sociale huurwoningzoekers

WEST-FRIESLAND - Nu er al lange tijd een nijpend tekort is aan sociale huurwoningen in de provincie, trekken de directeuren van woningcoöperaties de stoute schoenen aan. Zij roepen mensen in een wooncrisis op om hun verhaal te vertellen via sociale media.

De hashtags #wooncrisis en #ikwileenhuis moeten hierbij gaan helpen om mensen een gezicht te geven. "Want dit kan zo niet langer. We hebben echt meer goedkopere huurwoningen nodig", aldus Albert Gieling van Wooncompagnie West-Friesland.

De verschillende directeuren van de regionale woningcoöperaties sluiten zich aan bij deze campagne en hopen hiermee in hun regio eindelijk meer nieuwbouw te krijgen van sociale huurwoningen.

Verhalen een gezicht geven

"Als we de verhalen een gezicht kunnen geven, voeren we hopelijk de druk op in Den Haag. We moeten de situatie laten zien van de mensen. Misschien komt er dan eindelijk beweging in", aldus Gieling.

Directeur Harro Zanting van Dudok Wonen in 't Gooi, directeur Stefan van Schaik van Wooncompagnie Noord-Holland en strategiemanager Mirthe Biemans van Rochdale trekken alle drie naar Twitter om in een videoboodschap te vertellen hoe belangrijk ze het vinden dat mensen hun verhaal vertellen.

Bekijk hieronder de Twitterberichten: