Gooise gemeenten wachten nog steeds op antwoord over komst zorgcentrum naar Crailo

LAREN - De gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum en Laren hopen nog altijd vurig op de komst van een regionaal zorgcentrum naar Crailo. Dat laten burgemeester en wethouders van Gooise Meren weten als antwoord op vragen van de lokale VVD.

De Gooise gemeenten maken zich ongerust over de zorg in de buurt, als straks het Blaricumse Tergooiziekenhuis opgaat in nieuwbouw in Hilversum. Bewoners moeten daardoor straks een stuk langer reizen voor zorg.

Lees ook: Eerste paal nieuw ziekenhuis Hilversum wordt deze maand geslagen

Zorgcentrum

De komst van een regionaal zorgcentrum met bijvoorbeeld een röntgenafdeling en enkele poliklinieken zou dat probleem kunnen oplossen. De Gooise gemeenten praten daar al langer over met het Tergooi-bestuur.

Het ziekenhuis lijkt wel oren te hebben naar een zorgcentrum op Crailo, maar is al enkele maanden aan het broeden op haar plannen, zo laten burgemeester en wethouders van Gooise Meren weten. Of en wanneer er groen licht komt is nog altijd niet bekend.

Lees ook: 10.000 mensen in verzet tegen sluiting ziekenhuis Tergooi Blaricum

Huisartsenpost

Afgelopen week werd wel bekend dat de gemeenten er hoe dan ook niet op hoeven te rekenen dat er een huisartsenpost en een dienstapotheek blijven aan de noordkant van 't Gooi. Deze verhuizen hoe dan ook mee naar Hilversum.