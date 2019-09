Alkmaarse ziet zichzelf ineens hangen aan de muur: "Herkende mijn kleding"

ALKMAAR - "Chandra! Dat ben jij!" Op een kunstwerk dat tijdelijk geëxposeerd was in het Alkmaarse ziekenhuis herkende een collega Chandra in een mini-poppetje op een lege Langestraat. Chandra bleek anderhalf jaar geleden - zonder dat ze het wist - vastgelegd te zijn door fotograaf Marcel Witte. Ze kon het haast niet geloven. "Ja hoor, mijn houding, mijn kleren! Zo toevallig." Een ontmoeting tussen de maker en het 'fotomodel' volgde.

"Wat een cadeautje", vertelt fotograaf Witte aan NH Nieuws. Een paar dagen geleden ontmoette hij de vrouw die hij anderhalf jaar geleden vanaf grote hoogte fotografeerde. "Ik stond op de Grote Kerk en het was heel vroeg in de ochtend toen ik de foto maakte: 06.15 uur. Dat kan je ook zien op de klok rechtsonder op de foto."

Het was een gure morgen in Alkmaar en de Klim naar de Hemel - de stellage om het jubileum van de kerk te vieren - was eenmalig geopend om de zonsopgang te bekijken. "Ik keek door mijn lens en de Langestraat zag er triest uit. Toen zag ik een heel klein poppetje lopen. Een lege straat is mooi, maar als er één persoon loopt, is het net ietsjes extra."

'Wist ik veel!'

Die persoon bleek dus de 33-jarige Alkmaarse Chandra te zijn. Woonachtig in die straat en op weg naar haar werk. "Een collega wees me er een paar weken geleden op; de foto's van Marcel hingen geëxposeerd in het ziekenhuis waar ik werk. Na even goed te hebben gekeken, kon ik ook niets anders concluderen. Ik was het! Toevallig had ik een paar weken eerder al een foto gemaakt ván precies díé foto, want ik vond hem zo mooi. Wist ik veel dat ik er zelf op stond!"

Ze besloot contact op te nemen met de fotograaf, die eerst nogal sceptisch reageerde. Witte: "Er was al eens een ander meisje dat claimde dat zij het was op de foto, dus ik geloof haar niet helemaal." Toch wist Chandra hem overtuigen; ze had namelijk de kleren die ze op de foto aanheeft nog en haar donkere huid leek ook ineens onmiskenbaar. Chandra: "Ik heb ook mijn werkrooster gecheckt: ik had inderdaad ochtenddienst die dag! Ook herinner ik me dat ik destijds omhoog keek en iets zag hangen, maar ik had haast."

Ontmoeting

Het model en de fotograaf besluiten elkaar te ontmoeten op de plek waar de Alkmaarse liep toen Witte haar fotografeerde. "Het is een hele leuke meid en ze was erg enthousiast', vertelt Witte over die ontmoeting. De foto is erg bijzonder voor de fotograaf. "De kans dat ik ooit nog zo'n foto maak, vanaf dat punt (de kerk) en met een lege straat, is heel klein." Dus gaf hij 'zijn model' een print kado. "Het is toch ook net alsof je honderd jaar terug in de tijd gaat als je de foto zo ziet?"

Waar Chandra de foto heeft opgehangen? "Dat is nog een dingetje.... Mijn ouders willem hem namelijk ook héél graag hebben. Dus ik denk dat ik er een kopie van maak en deze dan boven mijn eettafel hang."