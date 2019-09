Aanhanger en auto geschaard op N246: weg inmiddels weer vrij

WESTZAAN - De N246 tussen Westzaan en Wormerveer is enige tijd dicht geweest vanwege een ongeluk met een combinatie van een auto en een aanhanger. Ter hoogte van de A8 schaarde die, waarna de voertuigen kantelden en overdwars op het asfalt terechtkwamen.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade: behalve de auto en de aanhanger is ook een lichtmast gehavend.

Na het ongeluk werd de N246 gedeeltelijk afgesloten. Verkeer uit Wormerveer moest daarom omrijden om de A8 te bereiken.

Inmiddels zijn de wrakken geborgen en is de weg vrijgegeven, zo meldt weginspecteur Albert van de provincie Noord-Holland op Twitter.