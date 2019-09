Ironman West-Friesland 2020 al bijna uitverkocht: maar die evaluatie dan?

HOORN - Het sportevenement Ironman komt ook in 2020 weer naar West-Friesland. De kaarten gaan misschien wel hard, maar omwonenden maken zich nog steeds zorgen over de organisatie.

De Ironman is een klassieke langeafstandstriatlon. Deelnemers leggen al zwemmend, fietsend en hardlopens lange kilometers af.

Nu komt het sportevenement volgend jaar weer naar Hoorn en de kaarten gaan volgens de organisatie razendsnel over de toonbank. "De laatste 750 kaarten zijn nog maar beschikbaar en we verwachten dat die de deze weken raken uitverkocht", schrijven ze op Facebook.

Evaluatie

Inwoners en ondernemers zijn alleen niet blij met hoe de organisatie onder andere de wegafzettingen een vorige keer heeft aangepakt. Zij roepen daarom de gemeenteraad van Hoorn op tot een uitgebreide en kritische evaluatie van het evenement.

'Meer tijd nodig'

Maar met de aankondiging van het bijna uitverkochte evenement trekken weer veel mensen de bühne op op social media, om te klagen over hoe het afgelopen jaar is verlopen van de gemeente Hoorn.

De gemeente vertelt aan NH Nieuws dat ze nog altijd veel aandacht besteden aan de evaluatie van Ironman 2019, ter voorbereiding van de 2020-editie. De evaluatie is nog niet afgerond. "Het neemt meer tijd in beslag omdat het in samenwerking gaat met andere partijen, en plaatsvond in meerdere gemeenten", aldus de gemeente.