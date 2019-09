Automobiliste gewond uit sloot gehaald na botsing in Wijdewormer

WIJDEWORMER - Een vrouw is vanmorgen gewond geraakt toen zij met haar auto tegen een bestelbusje botste in Wijdewormer. De twee wagens belandden allebei in het water.

Dat gebeurde rond 10.15 op de Oosterdwarsweg bij de kruising met de Zuiderweg. Volgens een getuige zag de bestuurder van het bestelbusje de auto van de vrouw over het hoofd, waarna haar wagen de sloot in werd geduwd.

De vrouw werd uit haar auto gehaald en is volgens een politiewoordvoerder afgevoerd naar het ziekenhuis. De twee voertuigen zullen met een takelwagen uit de sloot worden gehaald.