'Dronken' man (26) gaat aan fietsbrug hangen en valt hard naar beneden

BOVENKARSPEL - Een 26-jarige man uit Hoogkarspel is in de nacht van zaterdag op zondag, mogelijk onder invloed van alcohol, aan de fietsbrug gaan hangen aan de Zuiderdijk in Bovenkarspel en daar van af gevallen.

De politie kreeg rond 3.45 uur de melding dat er een man van de brug af zou zijn gevallen.

Toen ze bij de brug aankwamen, konden getuigen de politie vertellen dat de man eerst aan de brug hing en toen naar beneden is gekukeld, zo vertelt de politie aan NH Nieuws. De man maakte een fikse val, waarop de ambulance werd gewaarschuwd en zelfs een traumahelikopter werd opgeroepen. De man is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Het is onbekend hoe het nu met de man gaat en of er inderdaad drank in het spel was. De politie doet nog onderzoek wat er precies is gebeurd.