Slingerend fietsen over de 'romantische' en unieke Westfriese Omringdijk

HOORN - Met haar prachtige vergezichten is West-Friesland een geliefde regio waar veel wordt gefietst. Maar er is één fietspad dat met kop en schouders uitsteekt boven de rest: de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Venhuizen.

Waar alles misschien rechttoe rechtaan is in West-Friesland, is de dijk boven Hoorn het tegenovergestelde. De weg is slingerend en met haar vele bochten een feestje om over heen te fietsen.

De West-Friezen weten de dijk goed te vinden, maar ook buitenlandse toeristen komen naar de regio voor deze mooie fietsroute. Zo vertelt een Engelse dame dat ze een tocht door de hele provincie maakt op de fiets. "We slapen op een boot en fietsen elke dag van plaats naar plaats. Dit stukje is prachtig. Dit hebben we thuis niet."

Romantisch

Wielrenner Tino Haakman van wielervereniging Westfrisia kent de Omringdijk goed en vindt de dijk boven Hoorn verreweg het mooiste. "Het is uniek omdat je aan de ene kant het Markermeer hebt en aan de andere kant het natuurgebied. Door haar bochten is het een stuk romantischer dan andere stukken van de dijk."

'Wel wind mee graag'

Veel wielrenners genieten dagelijks van het stukje dijk, hoewel de windrichting wel bepalend is voor de route. "Ik zorg wel dat ik wind mee heb als ik hier fiets", vertelt Haakman.

Over de dijk mogen ook auto's rijden, maar dat zou Ton Groot van dezelfde wielervereniging liever anders zien. "Wij hebben een slechte naam, soms zie ik auto's of motoren veel te hard rijden. Ik heb nog wel de wens dat het snelverkeer hier minder mag rijden."