Dit zit er allemaal in een auto van de Reddingsbrigade

DEN HELDER - Begin deze maand deelde de Zwitserse politie een foto waarin de inhoud van hun politiewagen keurig naast elkaar lag uitgestald. Al snel ging het kiekje het hele internet over, haakten hulpdiensten vanuit heel Europa in op deze 'Tetris Challenge' en dus kan ook de Reddingsbrigade in Den Helder niet achterblijven.

De strandambulance van de Reddingsbrigade blijkt namelijk ook flink vol te zitten: naast de lifeguards zelf, vind je er onder andere verschillende brancards, reddingsvesten, een AED- en EHBO-koffer en een brandblusser.

Ze plaatsten de foto op Facebook.

De Tetris Challenge is vernoemd naar het klassieke videospelletje, waarin blokjes van allerlei vormen op elkaar moeten worden gestapeld. De Reddingsbrigade daagt de brandweer en de politie uit Den Helder uit om mee te doen aan deze challenge.