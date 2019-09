Deze week in Jouw NH: fietsen

NOORD-HOLLAND - Nu de zomer achter ons ligt en het 'normale' leven weer is opgepakt, stappen we weer massaal op de fiets. Van jong tot oud. Deze week staat in Jouw Noord-Holland het thema fietsen centraal.

Zo gaan we langs bij een AZ-talent dat door weer en wind fietst, kijken we hoe het staat met het verbod op appen op de fiets en nemen we een kijkje bij de Stichting Fietsmaatjes die vrijwilligers zoekt die met ouderen willen fietsen. Twee Amsterdammers die van hun fiets een rijdend kunstwerk hebben gemaakt, vertellen over de liefde voor hun rijwiel.

Verder laat een gids ons op de Fietsroute Oerij de bijzonderheden van het landschap zien, spreken we in Amstelveen en Oosthuizen met reizigers om te zien over de combinatie fietsen & openbaar vervoer en zoomen we in op de IJmond, een regio waar veel mensen dicht op elkaar wonen en werken. De bedrijvigheid is enorm en dat brengt veel woon/werkverkeer en zware transport met zich mee.

We nemen een kijkje bij het Junior College aan Zee in Julianadorp waar leerlingen les krijgen over fietsveiligheid en ten slotte volgen we Bart en Boris, die op een ligfiets en een speed pedelec naar hun werk gaan. Er komen nieuwe type fietsen en dat vraagt om een andere infrastructuur en doorfietsroutes.

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.