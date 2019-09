De Peiling: Gemeenten hebben geen geld meer voor bibliotheek en zwembad

NOORD-HOLLAND - Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren. Daardoor moeten ze bezuinigen en dreigt sluiting van zwembaden, bibliotheken en sportvoorzieningen. Gemeenten trekken net voor Prinsensdag aan de bel en sturen een brandbrief naar Den Haag.



Alarm

De G40, een stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland, slaat alarm. Volgens Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40, zijn bezuinigingen onvermijdelijk."In elk gemeentehuis wordt nagedacht over de noodzakelijke bezuinigingen." In Noord-Holland zijn de gemeenten Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Hoorn en Zaanstad aangesloten bij het netwerk.

Sluiten van sportvoorzieningen

"Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het schrappen van muziekles, het sluiten van sportvoorzieningen, het beperken van het onderhoud van de openbare ruimte en lastenverhoging", zegt Depla tegen het AD.

Depla krijgt in de krant bijval van de Groningse wethouder Paul de Rook. "Het kan niet zo zijn dat op rijksniveau meer dan 10 miljard euro overblijft, terwijl wij moeten nadenken over het sluiten van zwembaden en bibliotheken. Volgens mij maak je dan als overheid een heel slechte beurt.’’

Meer verantwoordelijkheid, minder geld

Gemeenten namen de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden over van het Rijk, zoals de jeugdzorg en sociale taken. Dat ging vaak gepaard met forse bezuinigingen, vooral bij de jeugdzorg. Het rijk heeft nu besloten dat daar honderden miljoenen extra voor beschikbaar komen. Toch is dat geen oplossing, zegt Depla: "Die honderden miljoenen extra voor de jeugd krijgen we nadat er enorm is bezuinigd. Dat is alsof ik eerst jouw auto afpak en je vervolgens de helft van die auto terugkrijgt. En nu moeten wij blij zijn omdat we de helft van die auto terugkrijgen?’’

Meer geld naar gemeenten?

De G40 vindt dat er flink meer geld naar gemeenten moet, zeker nu er bij de regering geld over blijft op de begroting. Ben jij het daarmee eens of mag er van jou wel bezuinigd worden op zwembaden, bibliotheken, onderhoud en sportvoorzieningen?





