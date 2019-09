Politie stuit tijdens huiszoeking in Hoofddorp op explosief

HOOFDDORP - De politie is vanavond tijdens het doorzoeken van een huis aan de Muiderbos in Hoofddorp op een explosief gestuit.

"Per toeval kwamen we een handgranaat tegen. Deze is verder onderzocht waarna bleek dat het niet om een echte handgranaat ging", vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

Geen zorgen

Wel was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) aanwezig omdat het ding kon ontploffen. "Maar absoluut niet met de impact van een echte handgranaat", verzekert de woordvoerder. "Er is dus ook niets afgezet. Buurtbewoners hoeven zich geen zorgen te maken."

Waarschijnlijk wordt morgen duidelijk waarom er precies een huiszoeking werd gedaan.