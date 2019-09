In Purmerend gooien ze stenen voor de lol: "Het gaat makkelijker met een biertje op"

PURMEREND - Elk jaar wordt op de Koemarkt in Purmerend het zogeheten Steenwerpen georganiseerd. Zoals de naam al doet vermoeden wordt er met een steen tegen een paaltje gegooid. Op de paal ligt een dobbelsteen. De punten die omhoog liggen, tellen. De winnaar krijgt de felbegeerde wisselbokaal.

De verschillende deelnemers houden er allemaal een andere tactiek op na: "Het gaat makkelijker met een paar biertjes op", luidt het advies van fervend stenenwerper Mario Hegger.

Een concurrent van hem was deze tactiek blijkbaar niet bekend: "We worden afgedroogd door 100-jarigen", moppert hij.

Pro-tip

Weer een andere deelnemer onthult zijn pro-tip over het uitzoeken van een geschikte steen om mee te gooien: "De steen moet goed in de hand liggen. Dat is de truc. Sommige mensen hebben ronde stenen maar die liggen niet lekker. Je duim moet er lekker tegenaan liggen."