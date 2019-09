SamenLoop voor Hoop haalt bijna 90 duizend euro op

BOVENKARSPEL - Ongeveer 800 mensen liepen vandaag en gisteren mee met de wandelestafette SamenLoop voor Hoop van het KWF in Bovenkarspel. Samen hebben ze een bedrag bij elkaar gewandeld van 87.500 euro voor onderzoek naar kanker.

Bij de honderden wandelaars kwamen tijdens de tocht allerlei emotionele verhalen los. "We lopen speciaal voor mijn dochter. Ze is voor de tweede keer getroffen door kanker. Een jonge meid met kinderen. Het is heel emotioneel", vertelde een deelnemer gisteren.

Onder de wandelaars waren ook zes van de zeven West-Friese burgemeesters. "Iedereen heeft wel met deze ziekte te maken gehad. Er is nog veel geld nodig voor onderzoek dus ik ben blij met het evenement. Hoeveel mensen meedoen is hartverwarmend maar ook hard nodig", vertelde hij eerder.

Ook liepen er ongeveer 200 kinderen mee met de KinderLoop. Gezamenlijk haalden zij 4000 euro op: