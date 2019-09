Supermarkt in Warmenhuizen mist 150 mandjes: "Mensen denken dat het niks kost"

WARMENHUIZEN - De Albert Heijn in Warmenhuizen is het zat. Winkelende mensen nemen de mandjes mee naar huis om ze vervolgens nooit meer terug te brengen. Vaak gebeurt het niet, maar al met al mist de winkel nu al 150 mandjes: "En we draaien zelf voor de kosten op", vertelt de winkelmanager.

"Klanten nemen ze gewoon mee. Ze denken dat een mandje niks kost", verzucht de manager. Sinds de winkel een aantal jaren geleden opnieuw is open gegaan gaat het maandelijks mis. "Ik denk dat het gemakzucht is. Dat ze denken 'we brengen het wel weer terug' maar dat dan niet doen."

Nijpend

Het probleem is inmiddels zo nijpend dat op drukke momenten alle mandjes in gebruik zijn: "Dat gaat echt ten koste van de klantbeleving. Daarom ga ik morgen nieuwe bestellen."

Volgens de manager kosten de mandjes toch al gauw een tientje per stuk. "Dus als je er in een keer 150 moet bestellen, ben je een aardige duit kwijt. We zijn een franchise dus we betalen het zelf."

Voor de toekomst hoopt hij dat mensen de mandjes niet meer mee naar huis zullen nemen: "We hebben gewoon dozen en verkopen tassen voor een paar cent", besluit hij.