Bejaarde man krijgt uit het niets een klap van voorbijganger in Heemskerk

HEEMSKERK - Een bejaarde man heeft vanmiddag rond 15.00 uur op het Euratomplein in Heemskerk uit het niets een klap gekregen van een voorbijganger. Dit zou zijn gebeurd terwijl hij een kaartje voor de trein probeerde te kopen. De dader is vervolgens gevlucht.

De bejaarde man leek in eerste instantie niet gewond te zijn na het voorval. Toen ambulancepersoneel de man onderzocht, bleek hij toch gewond: "De wond lijkt op een steekwond maar dat is niet met zekerheid te zeggen", vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. "De man is erg geschrokken maar verder niet beroofd. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis ter controle", aldus de woordvoerder.

Oproep

De politie is op zoek naar de man en doet een oproep op Burgernet. Het gaat om een 35-jarige blanke of licht getinte man. Hij is geheel gekleed is in spijkerstof en draagt een witte pet. Hij zou in de buurt van het station Heemskerk zijn. Er wordt benadrukt de man niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.