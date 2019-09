Annemiek werd als vrijwilliger van de nachtopvang verliefd op een dakloze: "Waar ben ik mee bezig"

AMSTERDAM - Het Stoelenproject, een nachtopvang aan de Marnixstraat in Amsterdam, bestaat dit jaar 30 jaar en dus is het feest. Afgelopen donderdag kwam burgemeester Femke Halsema langs bij de daklozenopvang om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Vrijwilliger van de daklozenopvang, Annemiek van Bemmelen, kwam met een indrukwekkend verhaal. Zij had niet alleen liefde voor het project, maar ook voor Ad, één van de daklozen die daar kwam.

Annemiek werkt al 26 jaar voor het Stoelenproject. Ze kan zich nog goed herinneren hoe het vroeger was: "Toen had je nog geen matras om op te slapen, als je geluk had kreeg je een stoeltje. Dan was het rennen om de beste stoel te krijgen en de hele avond op de stoel te blijven zitten, want als je opstond, was je je plek kwijt. Dus dit is op zich al een hele vooruitgang."

Tegen de regels

In die tijd leerde zij haar huidige echtgenoot kennen. Hij was één van die daklozen die in de nachtopvang kwam. Annemiek: "Ik vond hem al gelijk heel aardig. Ik wist niet of hij iets voor mij voelde, maar ik kreeg hem wel zo ver dat ik koffie naast zijn matras plaatste. Ik dacht: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?"

Het was tegen de regels, maar Annemiek werd smoorverliefd op Ad: "In de regels stond dat je geen romantische relaties aan mocht gaan met cliënten, maar het gebeurde toch."

Volgens haar is dat de beste beslissing die ze in haar leven heeft genomen. Afgelopen januari is Ad overleden aan kanker. Voor Annemiek blijft de realiteit lastig, maar ondanks het verlies blijf ze strijdlustig en denkt ze niet aan stoppen.