Brandweer bevrijdt automobilist uit zinkende auto na aanrijding Julianadorp

JULIANADORP - Bij een aanrijding in de buurt van Julianadorp is een auto het Noordhollandsch Kanaal in gereden. Duikers van de brandweer hebben de automobilist uit zijn wagen gehaald voordat deze helemaal onder ging.

Door een botsing tussen twee auto's verloor één automobilist de controle over het stuur en reed het water in. De andere wagen eindigde gebutst in het gras. Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongevallen analyseteam van de politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar het ongeval. Een berger gaat de auto uit het kanaal halen.