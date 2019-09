Pont onmisbaar voor woon-werkfietsers in de IJmond: "Je hoeft nooit lang te wachten"

IJMOND - Veel werkende IJmonders zijn afhankelijk van de Velserpont. Zo ook Stef Kops, docent in IJmuiden en woonachtig in Sint Pancras. Hij was het helemaal beu om telkens in de file te staan naar zijn werk en parkeert zijn auto nu 's ochtends in Castricum, om vanuit daar op de fiets te stappen. De pont is voor hem onmisbaar.

Als docent kan Kops het niet maken om te laat op zijn werk te komen. Door te een stuk te fietsen omzeilt hij de steeds terugkerende files bij Knooppunt Velsen. Dat hij soms even moet wachten op de Velserpont vindt hij geen probleem. "In het ergste geval moet je tien minuten wachten, maar meestal kom je aan en vertrekt-ie binnen vijf minuten. Dat is goed in te calculeren", vertelt hij terwijl hij al fietsend aankomt bij de pont.

Betrouwbare pontverbinding

Dat de Velserpont elke tien minuten vaart is de verdienste van IJmond Bereikbaar; een platform waarin bedrijven en overheid samenwerken aan duurzame mobiliteit. Ook de Provincie neemt hieraan deel. "Om mensen op de fiets te krijgen moeten er goede fietspaden zijn, moeten ze goed kunnen doorrijden en moeten de verkeerslichten goed zijn afgesteld", vertelt projectleider Astrid van den Haak van IJmond Bereikbaar. "Dan moet je ook een betrouwbare pontverbinding hebben, waarbij je niet langer dan tien minuten hoeft te wachten."

Ook de werkgevers hebben er belang bij dat meer werknemers de fiets pakken. "Want als meer mensen naar het werk fietsen kan ook het vrachtverkeer beter doorstromen", legt Van den Haak uit. Het is daarom belangrijk dat werkgevers hun werknemers stimuleren de fiets te pakken.

Werkgevers

"Zij kunnen zorgen voor een goede fietsenstalling, oplaadpunten voor e-bikes, een douche of kleedruimte en een kluisje waar je je spulletjes kunt achterlaten. Maar ook kunnen ze zorgen voor een goede fietsenregeling. Dat je bijvoorbeeld een bijdrage krijg als je een e-bike wilt aanschaffen voor je woon-werkverkeer."

Daarnaast zorgt fietsen ervoor dat mensen meer bewegen en gezonder door het leven gaan. En dus beter hun werk doen. Voor Kops is er ook nog een ander voordeel. Hij vindt het heerlijk om de seizoenen mee te maken. "Ik vind er niks aan als je de hele dag binnen zit of alleen maar in de auto zit. En dit is hartstikke leuk", vertelt Kops, terwijl hij geniet van het uitzicht op de pont.

