Brugklassers met elkaar in debat over veilig fietsen: "Ik wil zelf geen ongeluk krijgen"

DEN HELDER - Het schooljaar is amper begonnen of de kersverse brugklassers van het Junior College in Julianadorp krijgen les in Veilig Fietsen. De lessen worden gegeven door jongerenorganisatie TeamAlert. De provincie subsidieert het lesprogramma, omdat het de veiligheid van jongeren in het verkeer verbetert.

TeamAlert is een organisatie die jongeren bewust maakt van gevaren in de samenleving. Een van de thema's is verkeersveiligheid. Dit jaar is TeamAlert op meerdere scholen in Noord-Holland actief met verschillende lesprogramma's, waaronder 'Kruispunt'. Zo'n vijfhonderd Noord-Hollandse jongeren doen hier dit jaar aan mee.

Grote afstanden

Het Junior College laat TeamAlert een debatsessie organiseren voor alle nieuwe brugklassers. "Brugklassers beginnen vaak met grote afstanden fietsen. De middelbare school ligt in de meeste gevallen wat verder dan de basisschool. Dus juist voor deze groep kan de les veel profijt hebben", vertelt Juliët Klein van TeamAlert.

Uniek aan de les is dat de jongeren met elkaar in debat gaan over thema's als appen, muziek luisteren of met zijn drieën naast elkaar fietsen. "Het is niet zo dat wij ze gaan vertellen wat ze moeten doen. Het leuke is dat de kinderen van elkaar horen waarom verkeersveiligheid zo belangrijk is", legt Klein uit. "Door met elkaar in gesprek te gaan, komen ze er gezamenlijk achter hoe ze veilig door het verkeer kunnen."

Ongelukken

De meeste brugklassers zijn zich bewust van de gevaren. Ze vinden de lessen dan ook heel nuttig. "Heel veel mensen zitten op hun mobiel en letten niet op. Zo gebeuren er heel veel ongelukken", vertelt Nova na de les. "Daar kan ik ook onder vallen uiteindelijk", vult Jaimee aan.

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over fietsen in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.