Politie rolt hennepkwekerij met 621 planten op in Zaandam

ZAANDAM - De politie heeft vannacht een hennepkwekerij opgerold in een huis aan de Touwslagersstraat in Zaandam. Die werd ontdekt nadat er brand was ontstaan in de meterkast van de woning.

De politie ontdekte de drugs rond 00.30 uur, waarna de 621 planten in beslag zijn genomen. Ook bleek dat de stroom illegaal getapt werd.

Agenten wisten een 68-jarige man uit Zaandam aan te houden. Naast de planten is ook de bijbehorende apparatuur in beslag genomen.