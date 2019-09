Illegaal feest stopgezet bij Zaandam na melding van man in water

ZAANDAM - De politie heeft vanmorgen vroeg een flink illegaal feestje verstoord in Zaandam bij de A7. Hulpdiensten kwamen in eerste instantie langs, omdat zij een melding kregen dat er iemand in het water zou zijn beland. Maar eenmaal aangekomen troffen ze tientallen ravers onder het viaduct tegenover het Kruidpad.

De feestgangers werden vriendelijk, doch dringend verzocht hun verboden vertier ergens anders te zoeken. Volgens een getuige was de sfeer uitgelaten en werd er vrolijk verder gedanst en gedronken terwijl de spullen - onder politietoezicht - werden verzameld.



Helikopter en boot

De hulpdiensten kwamen in volle sterkte op de noodmelding af. Zo was er een traumahelikopter en had de brandweer een snel inzetbare boot klaar staan. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk iemand uit het water moest worden gered.