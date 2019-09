Vervangende NS-bus loopt muurvast naast huis in Cruquius

CRUQUIUS - Een NS-snelbus die reizigers van Amsterdam naar Haarlem moest brengen in verband met werkzaamheden aan het spoor, is vanmorgen op knullige wijze vastgelopen in een hoop zand in Cruquius.

Dat meldt RTL-verslaggever Floor Bremer, die op het moment zelf in de bus zat. Volgens Bremer was de chauffeur van het voertuig verdwaald en probeerde hij te keren bij een weiland in Cruquius, maar liep de bus daar vast.

Al snel kwam er een tractor van de buurman bij om te helpen, maar ook deze kon geen soelaas bieden.

Bremer zelf is met ander vervoer naar haar plek gekomen. Hoe de bus uiteindelijk is losgekomen uit de grote hoop zand, kon ook een NS-woordvoerder niet vertellen. "Ik heb er niets van gehoord, dus ik neem aan dat het allemaal is goedgekomen."