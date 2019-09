Automobilist ramt politiewagen in Amsterdamse Zeeburgertunnel na achtervolging

AMSTERDAM - Een automobilist is na een achtervolging die in Hilversum begon, vannacht door de politie klemgereden in de Zeeburgertunnel in Amsterdam.

Agenten wilden de bestuurder op de A1 controleerden, maar hij ging er vandoor. Hij reed naar Amsterdam en ramde ondertussen twee auto's. Op de A10 sloten meer politiewagens zich bij de achtervolging aan.

Inboxprocedure

In de Zeeburgertunnel in Amsterdam probeerden de agenten de auto via een zogenoemde inboxprocedure klem te rijden. Dat lukte niet, de automobilist ramde een politiewagen en reed ook in op een tweede politiewagen.

Een van de politieauto's reed de wagen vervolgens bewust aan, waardoor de automobilist de macht over het stuur verloor. Aan het eind van de tunnel kon hij hierdoor opgepakt worden.

Poging tot doodslag

Vier agenten hebben aangifte van poging tot doodslag tegen de man gedaan. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.