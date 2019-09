Dubbel feest in Nieuwe Niedorp: nieuwe sluisdeuren én Floralia

De schutsluis uit 1684 is nog steeds belangrijk als overgang tussen het Koggewater en de boezem. De vorige restauratie is alweer 34 jaar geleden. "Ze waren dus hard toe aan vernieuwing", concludeert Jaap. Op de deuren staat 2018 geschreven, het jaar waarin de deuren zijn gemaakt. "Dan weten we wanneer we het weer moeten restaureren", grapt Kooij.

Floralia

Tijdens de ceremonie liet burgemeester Van Dam de sleutels van de sluis aan een koord van het balkon van het dorpshuis glijden. De opening markeerde ook de start van de jaarlijkse Floralia, waar opnieuw bijzondere kunstwerken te zien zijn. Zo maakte Frank Broersen met zijn team de 'proseccorups', verwijzend naar de problemen met de processierups dit jaar. "We zagen het in een filmpje van Chantal Janzen", licht de maker toe. "Zij had het over de proseccorups en we vonden het gelijk grappig."

In de groepsapp wordt het idee gedeeld. "We waren er gelijk over uit dat we daarmee een kunstwerk moesten maken." Dat is na een aantal lange dagen deze week dan ook gelukt. "We hebben niet zo groot uitgepakt als andere jaren, maar we zijn erg tevreden", oordeelt Broersen. Morgen zijn de kunstwerken ook nog te bekijken, de jury komt dan ook met het oordeel wie de mooiste kunstwerken van dit jaar heeft gemaakt.