Ook Hilversumse boa's worden uitgerust met bodycams

HILVERSUM - De Hilversumse Burgemeester Pieter Broertjes laat weten dat de Boa's in Hilversum net als hun collega's in Huizen bodycams krijgen. Gisteren liep hij een dag 'stage' bij de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en leerde veel nieuwe dingen. Zo kwam hij tot de conclusie dat Hilversummers wat meer rekening met elkaar moeten houden.

"Het is heel goed om je ogen de kost te geven. Dus niet uit de theorie over een onderwerp te praten maar in de praktijk kijken wat je tegenkomt", vertelde hij vanmorgen op NH Radio.

Bodycams

Broertjes wil dat boa's in Hilversum ook bodycams krijgen. "Ik heb situaties gehoord die boa's meemaken waarbij een bodycam heel prettig is. Het is een extra paar ogen en oren. Dan houden mensen zich misschien meer in."

"We zijn naar een bedrijventerrein geweest waar een autosloper zijn auto's ook buiten zijn bedrijf parkeert. Dit zorgt voor irritatie bij buurtbewoners. Dan moet je handhaven", aldus Broertjes.

Hij is geschrokken van wat hij zag tijdens zijn 'snuffelstage': "Waarom zitten we elkaar allemaal zo in de weg? Je moet rekening houden met elkaar en een beetje respect hebben. Daar ontbreekt het soms aan. Handhaving moet, dat is wel duidelijk", besluit hij.