Honderden mensen doen mee aan wandelestafette tegen kanker in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Ongeveer 800 mensen hebben vandaag meegedaan met de wandelestafette SamenLoop voor Hoop van het KWF in Bovenkarspel. Onder de wandelaars waren ook zes van de zeven West-Friese burgemeesters: "Hoeveel mensen meedoen is hartverwarmend maar ook hard nodig."

Tijdens de tocht komen de verhalen los van mensen die kanker hebben gehad of iemand kennen met kanker. "We lopen speciaal voor mijn dochter. Ze is voor de tweede keer getroffen door kanker. Een jonge meid met kinderen. Het is heel emotioneel", vertelt een deelnemer.

Lees ook: SamenLoop voor Hoop: een weekend vol emotie voor Beverwijkse Rosie

"Mijn moeder heeft borstkanker gehad, ze leeft gelukkig nog. Maar ik heb en tante die is op 44-jarige leeftijd is overleden aan de ziekte. Genoeg kanker in de familie dus ik wilde wat doen", vertelt een andere deelnemer.

Burgemeesters

Ook zes van de zeven burgemeesters uit West-Friesland doen mee: "Mijn moeder is gisteren 36 jaar geleden op 43-jarige leeftijd overleden. Ik was 15. Heel heftig. Dit is het moment waarop je dit met elkaar deelt. Het leed en het lief. Een arm om elkaars schouder", vertelt burgemeester Jan Nieuwenburg uit Hoorn.

Lees ook: Wandelaars van Samenloop voor Hoop lopen halve ton bij elkaar voor KWF

Zijn collega Ronald Wortelboer uit Stede Broec sluit zich hier bij aan: "Iedereen heeft wel met deze ziekte te maken gehad. Er is nog veel geld nodig voor onderzoek dus ik ben blij met het evenement. Hoeveel mensen meedoen is hartverwarmend maar ook hard nodig", vertelt hij.