Auto knalt tegen vangrail op Afsluitdijk

DEN OEVER - Een auto is vanavond tegen de vangrail op de Afsluitdijk in de richting van Friesland gereden.

De automobilist wilde de afslag naar het tankstation midden op de Afsluitdijk nemen, toen het mis ging.

De beide inzittenden van de auto raakten niet gewond. Het verkeer vanuit Noord-Holland had enige tijd last van het ongeluk. De auto is inmiddels weggesleept door een berger.