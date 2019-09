Ajax overklast Heerenveen in de tweede helft

AMSTERDAM - Ajax had het tegen Heerenveen in de eerste helft lastig met de snelle counters van de tegenstander, maar stond dankzij doelpunten van Dusan Tadic en Nico Tagliafico nij rust met 2-1 voor. In de tweede helft kwam Heerenveen niet meer voor in het hoofdstuk en liep Ajax uit naar 4-1 met dank aan Perr Schuurs en Tagliafico. Ajax scoorde daarmee voor het eerst sinds 1998 vier eredivisieduels achtereen minstens vier keer. Behalve voor de goals liep het publiek ook warm voor de invalbeurt van Siem de Jong, die de laatste minuten mee mocht doen.

Erik ten Hag voerde een paar aanpassingen door vanwege de blessures van Donny van de Beek en Noussair Mazraoui. Bovendien gaf hij David Neres en de jonge Sergiño Dest rust. Dest kwamen afgelopen week in actie met de Verenigde Staten tegen Mexico en Uruguay. Neres speelde met Brazilië tegen Peru.

Siem de Jong zat daardoor voor het eerst op de bank. Hij kwam voor het laatst in actie in april 2018 in de verloren kampioenswedstrijd tegen PSV (3-0). Daarin moest De Jong met een rode kaart het veld verlaten.

Door de blessures keerde Perr Schuurs terug in het centrum van de verdediging naast Daley Blind. Klaas-Jan Huntelaar startte in de punt van de aanval.

Snelle uitbraken

Ajax had veel balbezit, maar de ploeg had de grootste moeite met de snelle uitbraken van Heerenveen. Vooral Mitchell van Bergen was een plaag voor de Amsterdammers.

Tadic scoort met rug

Ajax kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Een vrije trap van Klaas-Jan Huntelaar belandde via de rug van Dusan Tadic in het doel. Het doelpunt kwam op naam van de Serviër, die daarmee in zijn achtste eredivisieduel op rij scoorde. Dat lukte Dennis Bergkamp in 1989 voor het laatst.

Gelijkmaker

Ajax kreeg nog een paar kansen via onder andere Promes en Álvarez. In de 22e minuut maakte Daley Blind een inschattingsfout waardoor Van Bergen door kon en voor kon geven op Jens Odgaard, die de bal binnen kon tikken.

Na ruim een uur spelen mocht Ajax blij zijn dat de VAR een overtreding constateerde voor Odegaard de 1-2 maakte. Daardoor werd het doelpunt afgekeurd.

Snoeiharde kopbal

In de extra tijd van de eerste helft kopt Nico Tagliafico een hoekschop van Quincy Promes snoeihard achter keeper Werner Hahn. Zijn 2-1 was ook de ruststand.

Heer en meester

In de tweede helft was Ajax heer en meester. Zeven minuten na de rust zorgde Perr Schuurs voor de 3-1. Uit een hoekschop kreeg Tadic de bal, die hem doorspeelde op Schuurs. De centrale verdediger kon de bal van dichtbij raak schieten.

Weer Tagliafico

Na een klein uur spelen scoorde Tagliafico een prachtige goal uit een voorzet van Hakim Ziyech. Zijn tweede van de avond betekende de 4-1.

Ajax overklaste Heerenveen en tikte de Friezen lustig weg. De ingevallen David Neres was met een poeier op de paal nog dicht bij de 5-1. De laatste acht minuten mocht Siem de Jong invallen tot genoegen van het publiek.

Ajax voert de ranglijst, in ieder geval voor even, aan met dertien punten uit vijf duels.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez (Marin/80), Ziyech, Martínez; Promes (De Jong/83), Huntelaar, Tadic (Neres/64)

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Dresevic, Botman, Woudenberg; Veerman (Bruijn/84), Faik, Kongolo; Ejuke (Dreyer/65), Odgaard (Halilovic/65), Van Bergen