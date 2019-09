Beschonken bestuurder mist flauwe bocht en knalt op geparkeerde auto

SINT PANCRAS - Een automobilist is gisteravond de macht over het stuur verloren op De Helling in Sint Pancras. Hij had iets te diep in het glaasje gekeken waardoor het nemen van een flauwe bocht hem niet goed af ging.

De auto raakte van de weg en kwam via een lantaarnpaal, dwars door de bosjes, tegen een geparkeerde auto tot stilstand, zo schrijft de politie op Facebook.

Passanten die het zagen gebeuren belden de politie. De bestuurder heeft een proces verbaal gekregen.