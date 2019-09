Raadslid niet tevreden met antwoorden over Otto's Brug: "Te summier"

HOORN - Fractie Tonnaer is niet tevreden met de antwoorden die het college van B&W heeft gegeven over de werkzaamheden bij Otto's Brug. Er wordt nu overwogen opnieuw vragen te stellen vanwege de eerdere 'summiere beantwoording', zo laat de fractie vandaag weten.

Ottobrug, in de volksmond ook wel bekend als Otto's Brug, werd zes maanden lang gesloten voor herstelwerkzaamheden. Eenmaal weer open, moest de brug plotseling dicht op 25 juli. Toen werd namelijk ontdekt dat er een funderingspaal van de brug was weggehaald en niet teruggeplaatst. Fractie Tonnaer diende hier vrijwel direct vragen over in bij de gemeente over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie er moest opdraaien voor de kosten.

"Stelt u de aannemer verantwoordelijk voor de gemaakte fouten bij Ottobrug?" Zo luidde de vraag van Fractie Tonnaer, naar aanleiding van de 'vergeten' funderingspaal bij de restauratiewerkzaamheden van de Hoornse brug eerder dit jaar. Het antwoord van de gemeente was 'ja'.

"Nog steeds is er geen verklaring voor het feit dat aannemer Ploegam een funderingspaal heeft verwijderd zonder een nieuwe te plaatsen. Over het herstel van andere fouten bij het herstel van de kademuren is de beantwoording vaag", stelt de fractie vandaag.

"De vraag van Fractie Tonnaer over het gebrekkige gemeentelijke toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de kademuren en het loopniveau van de Poolster geeft het college toe dat het wellicht beter is continu een gemeentelijke toezichthouder aanwezig te laten zijn. Of permanent toezicht door de gemeente daadwerkelijk gaat plaatsvinden is onduidelijk", vult de fractie aan.

"Vanwege de summiere beantwoording door het college B&W overweegt Fractie Tonnaer opnieuw vragen te stellen", aldus Fractie Tonnaer.

