Medium legt contact met overleden planten: "Ze zijn nooit boos"

ZAANDAM - Diewertje Daams heeft de bijzondere gave dat ze contact kan leggen met dode planten. Tijdens een heus spreekuur komt ze achter de doodsoorzaak van menig kamerplant. Voor wie weleens een plant heeft laten verdorren: geen paniek: "Planten zijn heel goedaardig, dat valt echt op."

"Neem deze overleden orchidee in uw handen en maak contact met uw eigen dode planten," zegt plantenmedium Dieuwertje Daams tegen een mevrouw in een rode jurk die op haar spreekuur is gekomen.

Tijdens het Kunsteiland in Zaandam heeft De Zielige Plant, die al jaren op humoristische wijze aandacht vraagt voor verwaarloosde kamerplanten, het plantenmedium uitgenodigd voor een extra dimensie. Contact leggen met overleden kamerplanten om zo te horen wat je in de toekomst beter kunt doen voor je plantjes.

Meer plantenvoedsel

De mevrouw met de rode jurk moet in het vervolg wat meer plantenvoedsel geven, vindt Dieuwertje. "Want daardoor is jouw plant doodgegaan". De vrouw knikt dat ze inderdaad tekort is geschoten.

Lees ook: Stek van dode kastanjeboom zorgt voor nieuw leven

De dames die op seance komen, vinden het vooral een leuke actie. Ze geloven er niet echt in maar dat maakt Dieuwertje niet uit. Zo'n zes jaar geleden ontdekte ze haar gave. "Ik kwam Yvette van der Does van de Zielige Plant tegen en wist direct dat er thuis op haar tv een dode plant stond. En dat klopte ook", vertelt ze.

Zachtaardig

Dieuwertje krijgt alleen boodschappen door van planten, niet van dieren. Op de vraag of ze er soms niet gek van wordt, zegt ze: "Nee, eigenlijk niet want planten zijn heel zachtaardig en nooit boos. Ze zijn er ook niet op uit om te jennen."

Dieuwertje is morgenmiddag vanaf 13.00 voor seances beschikbaar in het Spaandergebouw aan de Badhuisweg nummer 1. Ook is er dan een plantendoker aanwezig voor de zieke plantjes.