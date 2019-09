Medemblikker IJsbrand (65) door naar finale van The Voice Senior: "Dankbaar dat ik dit mag meemaken"

MEDEMBLIK - De 65-jarige IJsbrand van Belleghem uit Medemblik is doorgestoten naar de finale van The Voice Senior. In de knock-out ronde blies de hij de jury omver met zijn vertolking van het nummer You're Such A Good Looking Woman van Joe Dolan. "Ik vond het vooraf onwijs spannend", zegt hij tegen NH Nieuws.

De zanger uit Medemblik doet mee aan het tweede seizoen van het zangprogramma op RTL 4. Hier kwam hij in het team van nieuw jury-lid Frans Bauer. "Je geeft jezelf op voor dit programma. Door het traject heen behaal je meerdere rondes en uiteindelijk sta je dan in de finale", vertelt hij.

"Ik ben erg blij, maar vooral dankbaar dat ik dit mag meemaken. Dat je 60-plus bent, wil niet zeggen dat je carrière over is. De trein gaat maar door en ik ben nog lang niet versleten."



Finale

Met welk nummer de Medemblikker aankomende vrijdag optreed in de finale is nog niet bekend. "Dat mag ik natuurlijk nog niet vertellen."



IJsbrand van Belleghem begon al op zijn dertiende jaar met muziek maken. Al meer dan 45 jaar is hij drummer en leadzanger van de band Paradise. Ook toert hij door Nederland met de coverband The Cats Aglow. Dit doet hij al dertien jaar.