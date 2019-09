Raadsleden in shock nadat ze uit Purmerendse partij zijn gezet: "We stonden perplex"

PURMEREND - Raadsleden Shirley Soenjoto en Rob van Dongen zijn deze week uit de Purmerendse partij Gemeentebelangen 4.0 gezet, vanwege het niet nakomen van afspraken, zo liet de partij op haar website weten. Dit tot grote verontwaardiging van het duo: "Als iemand een stok wil vinden om een ander mee te slaan, dan zal 'ie dat vinden", reageert Soenjoto.

Soenjoto en Van Dongen kunnen het nieuws nog maar amper bevatten: "We hadden een hele mooie overeenkomst, een mooi programma. De neuzen stonden dezelfde kant op en we hadden er zin in", vertelt Van Dongen in een interview met Broca Media.

De twee waren nog maar net actief binnen de partij Gemeentebelangen 4.0 nadat ze zich afsplitsten van de PVV. Gemeentebelangen werd opgericht door Bram en Rein Buskoop en veranderde de partijnaam naar Gemeentebelangen 4.0, gezien het aantal leden, maar kunnen dit nu dus alweer veranderen.

Lees ook: Gemeentebelangen na amper een week al verder zonder Soenjoto en Van Dongen

Buskoop zou geïrriteerd zijn geraakt omdat de twee niet naar een bijeenkomst zouden zijn geweest: "De avond ervoor hadden we vergaderd van 19.00 uur tot 00.15 uur, dus dat was een hele lange avond. Toen heb ik gezegd 'ik vind het wel even mooi.' De heer Buskoop ging daar wel heen, dus dat vond ik wel voldoende", verklaart Van Dongen.

Boos en gefrustreerd

"Na de raads- en comissievergadering kregen we een stroom aan mailtjes en appjes van Bram Buskoop, waarin hij liet merken dat hij ontzettend boos en gefrustreerd was", vertelt Soenjoto verontwaardigd. Ze probeerde de boel nog te sussen: "We hebben als antwoord gegeven 'doe maar rustig aan, we bespreken het tijdens het fractieoverleg. Er zijn geen dingen die niet op te lossen zijn'," aldus Soenjoto.

Dat mocht niet baten en de twee werd de deur gewezen. "We hoorden het toen we met de griffie in gesprek waren op dinsdagavond om 19.00 uur. Hij zei "Is hier iets van waar? Gaat Gemeentebelangen uit elkaar?" We stonden perplex, aldus Soenjoto. "Ik was in shock. Het enige wat ik wil zeggen is, als iemand een stok zoekt om een ander mee te slaan, dan zal hij dat vinden", vult ze aan.

Lees ook: Bizarre wending PVV Purmerend: verwijderde Moinat nieuwe vertegenwoordiger

Ook voor Van Dongen is het nieuws flink behappen: "Ik kom natuurlijk ook op verjaardagen. Ik heb een grote vriendenkring. Dat is lastig", maar ik kan snel schakelen", vertelt hij.

Hoe de toekomst er voor de twee uit ziet, is nog niet duidelijk. "Maar we zijn zeker niet van plan weg te lopen of onze zetel op te geven."

Bekijk hieronder het hele interview met Shirley Soenjoto en Rob van Dongen: