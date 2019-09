Ex-dakloze Ramon viert housewarming: "Ik heb er geen woorden voor"

AMSTERDAM - Bijna een jaar geleden kampeerde de toen dakloze Ramon vier weken lang in een tentje voor de Stopera in Amsterdam om aandacht te vragen voor zijn situatie. En met succes: gisteravond gaf hij een housewarming in zijn nieuwe appartement in Amsterdam-Noord.

De woning die Ramon toegewezen kreeg, ligt op een prachtige locatie met uitzicht over het water. Ramon is zichtbaar tevreden met zijn eigen plekje: "Ik heb er geen woorden voor. Ik ben zo ontzettend blij met deze woning. Het uitzicht is geweldig. Het is hier volop genieten!"

Moeilijke tijd

Een jaar geleden zag het leven van Ramon er nog heel anders uit. Doordat zijn urgentieverklaring in eerste instantie werd afgewezen, raakte hij dakloos. Hij woonde eerder bij zijn moeder, daarna verbleef hij bij de daklozenopvang aan de Havenstraat. Maar toen het pand de deuren sloot, kreeg hij de keus een kamer te delen met een wildvreemde.

Dat zag Ramon niet zitten en dus zette hij kamp voor de Stopera om aandacht te vragen voor zichzelf en de crisis op de huizenmarkt. Dat was geen makkelijke periode. "Gekke mensen, dronken mensen, ze lopen af en aan. Mensen schreeuwen, je wordt constant uit je slaap gehaald. Het is geen situatie waarvan je denkt: 'dat wil ik.'"

Toekomstplannen

De tijd dat Ramon buiten in een tentje moest slapen, is voorbij. Nu hij eindelijk zijn woning heeft, kan hij met een gerust hart naar de toekomst kijken. "Mijn toekomstplan is om rustig door te gaan met mijn leven. Daar waar ik kan, wil ik de maatschappij dienen. Ik wil mijn steentje bijdragen."