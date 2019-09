Agent gewond geraakt bij aanhouding van vijf verdachten na steekpartij Haarlem

HAARLEM - De politie heeft in totaal vijf personen aangehouden voor de steekpartij vanmorgen in Haarlem. Hierbij is een agent gewond geraakt toen een verdachte zich heftig verzette.

Rond 08.10 uur kreeg de politie een melding dat er een steekpartij had plaatsgevonden aan de Gedempte Herensingel. Daar troffen de agenten een 42-jarige man uit Amsterdam en een 45-jarige man uit Almere gewond aan op straat.

Deze twee zijn overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast aangehouden als verdachte. Vlakbij zijn een 38-jarige man uit Amsterdam, een 32-jarige man uit Leiden en een 34-jarige vrouw uit Haarlem aangehouden. Hun betrokkenheid bij het incident wordt nog onderzocht.

De gewonde agent is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek wat er precies gebeurd is voorafgaand aan steekpartij.