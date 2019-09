AZ-talent fietst door weer en wind na training naar huis

WIJDEWORMER - Topsport is hard werken, maar het wordt extra zwaar als je ook nog eens drie keer in de week 12 kilometer heen en terug moet fietsen voor en na je training. AZ-talent Tom Carbaat (13) stapt door weer en wind op zijn tweewieler.

Tom kijkt in de AZ-kantine een beetje sip naar buiten. Met bakken komt de regen uit de hemel. "Ik wacht nog even met fietsen tot de regen is gestopt", zegt het talent dat al vier jaar in de AZ-opleiding speelt. Zijn teamgenoten rennen naar de busjes die hen naar huis brengen. Ze komen overal vandaan: van Den Helder tot en met Almere.

Geen plek in busje

Sinds kort fietst Tom drie keer in de week na een training van het AZ-jeugdcomplex in Wijdewormer naar zijn huis in de polder vlakbij Heemskerk. "Omdat er geen plaats meer was in mijn busje en ik het dichtst bij AZ woon", licht Tom toe. Hij kijkt nog een keer naar buiten waar nog verschillende teams aan het trainen zijn. Zo slecht als vandaag heeft hij tot nu toe niet gehad.

Hij doodt de tijd met tafeltennissen. Als hij ziet dat het geen zin heeft om nog langer te wachten, pakt hij zijn zware tassen. Een rugzak van school en een trolley van AZ gaan mee op de fiets, na al 2,5 uur training in de benen te hebben gehad.

Topzwaar stapt hij op en wankelt een beetje bij de eerste meters. Vandaag is het misschien niet zo fijn, maar toch ziet Tom ook voordelen. "Mijn teamgenoten zitten soms wel tot 2,5 uur in het busje voordat ze thuis zijn. Ik kan gewoon gaan wanneer ik wil en ben binnnen een half uur thuis." Alleen vandaag doet hij er wat langer over. "Dat komt door dat kutweer", besluit Tom enigszins geïrriteerd als hij drijfnat zijn fiets in de schuur zet.

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over fietsen in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.