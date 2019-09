NH Repo: Vier ogenschijnlijk zorgeloze vrienden in documentaire 'met hun shit naar buiten'

HAARLEM - Met de Italiaanse bergen op de achtergrond en een goed glas wijn op tafel, hebben vier Haarlemse mannen hun ziel en zaligheid op tafel gelegd. Met een draaiende camera op hun gericht. In de documentaire 'Ogenschijnlijk Zorgeloos' houdt het kwartet een pleidooi voor meer openheid over elkaars zorgen en problemen.

"Je leven wordt rijker." Jan Glas kan het weten. Hij krabbelt nu weer op, nadat hij persoonlijk en zakelijk failliet ging met zijn internetbedrijf. Hij liet het niet aan iedereen weten, "want je houdt de schijn op." Het leverde hem een fikse burn-out op.

Maar ook Marcel Hoenderdos kampt met de strubbelingen van een echtscheiding en doet daar nog wat terughoudend over. Jaap Sluis maakt zich zorgen over zijn fysieke en psychische gesteldheid nu hij ouder wordt. En Herman Opmeer houdt er rekening mee dat hij "eeuwig alleen blijft." Het zit hem niet mee op het liefdesgebied.

Ontboezemingen

De vier vrienden uit het Haarlemse zakenleven wisten dit niet van elkaar, zo kwamen ze tot ontdekking tijdens een etentje. De ontboezemingen over wat er achter hun 'ogenschijnlijk zorgeloze' uiterlijk schuil ging, bracht hun tot de conclusie dat er wel wat meer echte openheid mocht komen in de wereld van social media en framing.

"Iedereen heeft wel bagage of onuitgesproken dingen waar je het eigenlijk niet over wilt hebben", vermoedt Marcel Hoenderdos. En Jan Glas vindt dat je ook best wel een keer je kwetsbare kant op social media mag laten zien, "dat je een keer niet op vakantie kan gaan."

Geen mooier decor

Van de vier is Herman Opmeer degene die het meest in de weer is met Instagram en Facebook. "Als ik iets moois koop, dan gaat het ook op Instagram, van kijk eens hoe ontzettend leuk het is", vertelt de communicatie-adviseur. Het was dan ook Opmeer die een trip naar het mooie Italië voorstelde. Regisseur Bram van Splunteren, die werd gevraagd de film samen met Jan-Willem de Lange te maken, kan zich geen beter decor voorstellen.

"Het is heel filmisch. Dat Italië is toch ook de buitenkant en uiteindelijk gaan we naar de binnenkant, wat veel interessanter is." Van Splunteren heeft zelf al zijn eigen 'midlife-crisis' in meerdere documentaires voor de VPRO centraal gesteld en vindt het bijzonder dat de vier Haarlemmers "met hun shit naar buiten willen komen, op welk vlak dan ook."

Jankende kerels

De film, die hopelijk volgens Hoenderdos 'toch niet een uur jankende kerels achter elkaar wordt', is eind van dit jaar te zien. De première is voor de vrienden, familieleden en zakelijke collega's die de film financieel mede hebben mogelijk gemaakt. Later zal de documentaire te zien zijn bij NH Nieuws

En dan houdt het niet op, als het aan de vier Haarlemmers ligt. Er is een stichting opgericht, die als doel heeft culturele en kunstprojecten die meer openheid nastreven, te ondersteunen. "Want het is wel de tijd van meningen, vertellen hoe het zit, framen en aanvallen en belasteren", betoogt Jaap Sluis. "Het is niet kwalijk om daar eens een tegenwicht aan te bieden."