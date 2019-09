Terugkijken: NH Events bij de Open Monumentendag en de Pramenrace

AALSMEER - Het is weer zaterdag en dat betekent dat NH Events de provincie intrekt voor twee mooie evenementen vandaag. We zijn vandaag aanwezig bij de Aalsmeerse Pramenrace en de Open Monumentendag.

Om 12.30 uur zijn we in Aalsmeer waar de jaarlijkse Pramenrace gevaren wordt. Hoewel het nog officieel zomer is, is het thema dit jaar Winter Wonderland. Zo'n 150 versierde boten zullen het Aalsmeerse landschap versieren.

Daarna zijn we te vinden bij de Open Monumentendag in Amsterdam. We krijgen inkijkjes op plekken waar je normaal niet komt, zoals de Koninklijke Industrieele Groote Club. We zijn er live bij vanaf 15.00 uur: