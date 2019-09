Hangjongeren proberen tegel door ruit te gooien bij huis in Hoorn

HOORN - In de Hoornse wijk Kersenboogerd hebben hangjongeren afgelopen donderdagavond geprobeerd een tegel door de ruit van een woning te gooien. Bianca Zwezereijn, bewoonster van het huis aan de Mathilde Wibautstraat, vertelt aan NH Nieuws: "Ik ben ervan geschrokken en ben er best boos over geweest."

"Ik stond in de achtertuin te roken en hoorde steeds vier jongeren heen en weer lopen", aldus Bianca. "Later hoorde ik een doffe klap bij ons, maar verder had ik nog niets in de gaten. Toen ik weer binnen kwam, vroeg mijn dochter: 'Gaat het?'. Zij zag er erg geschrokken uit. Ook de kat had grote ogen en keek erg geschrokken."



"Toen ik aan de voorkant naar buiten liep, zag ik eerst een grote tegel liggen. Daarna zag ik de beschadiging aan het kozijn. Ook in het glas zaten enkele pitten, maar er zat geen gat in het raam", vertelt Bianca. "We hebben direct de politie gebeld. Zij kwamen nog dezelfde avond langs en hebben eerst in de buurt gekeken of ze iemand zagen lopen."

Volgens Bianca zag zij één van de jongeren met donkere kleding rondlopen. "Maar verder heb ik geen signalement van de jongens. Wel weet ik dat ze met een buitenlands accent praatten. Het komt wel vaker voor dat er iets gebeurt in de Kersenboogerd, maar hier in de straat is het nog niet voorgekomen."



Aangifte

Er werd direct aangifte gedaan van de vernieling en ook de verzekering wordt ingeschakeld voor de schade die aan het kozijn en aan het raam is gemaakt.