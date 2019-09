Auto volledig afgefikt in Amsterdam

AMSTERDAM - In Amsterdam is vannacht een auto in de brand gevlogen. Van de personenauto is weinig meer over.

Rond 02.40 uur zou er melding gemaakt zijn van de brand. Hoe het voertuig precies vlam heeft gevat, is nog niet helemaal duidelijk.

Brandende jerrycan

Een ooggetuige vertelt dat het goed mogelijk is dat het om brandstichting gaat. Bij de auto werd namelijk een jerrycan met benzine aangetroffen, die eveneens in de brand stond.

De brand is geblust door de brandweer, maar de auto is totaal verwoest.