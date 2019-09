Twee autobranden in Haarlem

HAARLEM - Twee keer vannacht is een geparkeerde auto uitgebrand in Haarlem. Nadat eerst op de Berlagelaan in Parkwijk een auto zwaar beschadigd raakte, was het niet veel later ook raak in Haarlem-Noord.

Kort na drieën werd de tweede brandende auto in de Weltevredenstraat ontdekt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de achterzijde van de auto. De voorkant bleef gespaard, maar desalniettemin raakte het voertuig zwaar beschadigd.

Of er een verband is tussen de twee autobranden is nog niet te zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek.