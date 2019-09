Auto met wietlucht tegen boom: bestuurder neemt de benen

AMSTERDAM - Een automobilist is gisternacht hard tegen een boom aan gereden in Amsterdam-Noord en is vervolgens lopend verder gegaan. Voorbijgangers zagen het gehavende toestel alleen in een parkje staan.

De brokkenpiloot had een bijzondere route genomen: zijn nootlottige boom was alleen te bereiken via een fietspad zo’n vijftig meter van de weg.

Wietlucht

De ter plaatse gekomen politie constateerde dat er een behoorlijke wietlucht in de auto hing. De auto was wel afgesloten.

De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor verder onderzoek.