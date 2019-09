Fietser gewond bij aanrijding Piet Heintunnel in Amsterdam

AMSTERDAM - Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 22.15 op de Panamalaan bij de uitgang van de Piet Heintunnel In Amsterdam.

Op een foto is te zien hoe de fietser waarschijnlijk op de voorruit van de auto beland is. Het slachtoffer wordt in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen kan de politie op dit moment niets kwijt.

Volgens een getuige is het tramverkeer stilgelegd en is een deel van de weg afgezet. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie doet daar onderzoek naar.