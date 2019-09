Zwarte champagne bij Concertgebouw als protest tegen banden met Shell

AMSTERDAM - Demonstranten van Fossil Free Culture hebben vanmiddag bij het Concertgebouw in Amsterdam zwarte champagne uitgedeeld. Het Concertgebouw vierde vandaag haar jaarlijkse Opening Night om de start van het seizoen voor het Koninklijk Concertgebouworkest in te luiden.

De champagne werd aangeboden door twaalf verschillende kunstenaars. De demonstranten vinden dat 'er weinig te vieren valt op een stervende planeet'. De club protesteerde bij het Concertgebouw omdat de culturele instelling sponsorgeld krijgt van Shell. Werknemers van Shell krijgen hier toegang tot de business club van het Concertgebouw voor terug.

Reeks acties

Het is niet de eerste keer dat er actie wordt gevoerd tegen het Concertgebouw door Fossil Free Culture. 'Het Concertgebouw kan niet én geld ontvangen voor een duurzaamheidsmissie én geld ontvangen van de grootste klimaatvervuiler van Nederland,' aldus de organisatie.

Ook in het Van Gogh Museum voerde de groep in het verleden actie. De afgelopen jaren besmeurden ze zichzelf met 'olie' in het museum, hingen ze een enorm spandoek op en verstopten ze er honderden schelpen. Het museum verbrak uiteindelijk de banden met Shell, maar dat had volgens het Van Gogh Museum niets met de protesten te maken.

Museumplein fossielvrij

Daarvoor al, in 2017, verbrak het Rijksmuseum de relatie met oliegigant Saudi Aramco. Het Concertgebouw is voor de demonstranten de laatste stap in het fossielvrij krijgen van het Museumplein: 'Op de eerste dag van het culturele jaar waarschuwt Fossil Free Culture dat de samenleving niet zal blijven toestaan dat de kunsten bezoedeld worden door bedrijven die ons voortbestaan bedreigen.'