Man raakt zwaargewond na val uit raam in Oostwoud

OOSTWOUD - Een man is vanavond zwaargewond geraakt nadat hij vanaf de eerste verdieping uit een raam is gevallen Oostwoud.

Rond 17.30 uur ging het mis in een pand achter een boerderij aan de Liederik. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Het gebouw waar de man uit het raam viel werd door de politie enige tijd afgezet. "Vanwege de ernst van het incident onderzoeken we wat er precies gebeurd is", laat een politiewoordvoerder weten.

Hoe het nu met de man gaat, is onduidelijk.