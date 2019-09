Horror tijdens jaarlijkse viswedstrijd voor vrouwen: "Met de mannen vangen we tien keer meer"

DE RIJP - Meer dan 150 vrouwen hengelden vandaag in angstaanjagende outfits vissen uit het water. Althans, dat was de bedoeling. Tijdens de jaarlijkse viswedstrijd werden maar drie vissen gevangen.

Het 'vrouwenvissen' is al veertig jaar een traditie waarmee de kermis in De Rijp opent. Officieel gaat het om wie de meeste vissen vangt, maar in de praktijk draait het daar allang niet meer om. "Ik heb geen eens een dobber", bekent een deelneemster die als processierups verkleed is. "Maar ik doe alsof. Als we namelijk niet vissen, mogen we ook niet meedoen om de prijzen van de leukste outfit."

Die prijzen liegen er niet om. "Er zijn heel veel consumptiebonnen, een wisselbeker, visbonnen, noem maar op", laat Piet van Marle weten. Hij is de voormalige voorzitter van Viscollege de Hengelaar, de plaatselijke hengelsportvereniging die het evenement organiseert. "En we noteren altijd wie er als eerste een vis heeft gevangen, die wint namelijk een stuk worst."

Horrorthema

Onderdeel van de traditie is het thema waarin de deelneemsters zich moeten kleden. De meeste dames hebben flink uitgepakt om in het horrorthema te voldoen. "Hier gaan heel wat avonden aan vooraf", zegt een deelneemster die geheel in het zwart is gekleed. "Met de vriendengroep overleggen we wat we gaan dragen, dan moeten we het nog kopen, aanpassen, noem maar op. Het is eigenlijk al onderdeel van het plezier."

Ook de afloop is daar onderdeel van. Een oudere vrouw die geen horrorkleding draagt, kijkt vooral uit naar de afsluiting van de wedstrijd. "Vind je me zo al niet eng genoeg? Ik kom hier om straks lekker de kroeg in te gaan." Of de mannen dan ook komen? "Ja die zijn er dan wel. Maar nu ook hoor, ze kijken vooral toe."

Drie vissen

Juryvoorzitter Robert de Boer beaamt dat. Na het eindsignaal kijkt hij enigszins teleurgesteld naar het scoreformulier. "Er zijn maar drie vissen gevangen, dat is wel wat weinig", merkt hij op. "Als we met de mannen zijn, is dat zeker tien keer zoveel." Dat is een belofte die binnenkort waargemaakt kan worden, want aanstaande zondag is de reguliere viswedstrijd. "Daar komen bijna alleen maar mannen op af", verklaart de Boer.