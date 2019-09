Auto belandt op kop in greppel: vier gewonden naar ziekenhuis

DEN HELDER - Een busje is vanmiddag in de greppel beland langs de N99 in Den Helder na een botsing met een auto. De vier inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Op foto's is te zien dat het busje op de kop in het gras ligt. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse om hulp te verlenen. De bestuurder van de andere auto is ongedeerd gebleven.

Hoe erg de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend. De kruising met de N99 bij de Kooybrug is tijdelijk afgesloten geweest.