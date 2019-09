Water stroomt aquarium Artis binnen na lekkage

AMSTERDAM - De Plantage Middenlaan in Amsterdam is gedeeltelijk onder water gelopen. Een gesprongen leiding is de boosdoener. Een deel van het water stroomt daardoor het aquarium van Artis in.

Dat bevestigt de brandweer. Het water is dus niet afkomstig uit het aquarium, zoals sommige voorbijgangers aan AT5 laten weten.

Volgens de brandweer is Waternet het water nu aan het wegpompen en kan de brandweer zelf niets meer betekenen op de locatie. Waternet zou de gesprongen waterleiding inmiddels hebben afgesloten.

Wat voor gevolgen de lekkage voor Artis heeft kan de brandweer nog niet zeggen. Ook Artis kan hier nog niets over kwijt.